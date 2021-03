Isola dei famosi, "peto selvaggio" mentre parla Rosolino. Ilary Blasi, che succede? Rumori inequivocabili, tutti senza parole

16 marzo 2021 a

Momento di massimo imbarazzo all'Isola dei famosi: ci mancava anche il "peto selvaggio" alla Palapa. La prima puntata del reality vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è corsa via veloce tra doppi sensi, gaffe, cadute in acqua e accenni di "gelo" tra i naufraghi-concorrenti. Tra tutti, il corteggiamento spinto del visconte Ferdinando Guglielmotti, esperto di sesso tantrico, a una esterrefatta Elisa Isoardi ("A questo punto io abbandonerei qui", ha replicato lei, algida).

La partenza della serata è stata in quarta, con la Blasi prima fregata dal microfono aperto quando era ancora dietro le quinte ("Vado?"), quindi dalla sua foga nel presentare la Palapa, chiamata "patata" con un lapsus che ha fatto esplodere lo studio. In coda, però, ecco arrivare l'imprevisto più "succulento", se così si può dire. Non tutti a casa hanno colto, ma arrivano i social in soccorso dei più distratti e di chi aveva magari già l'orecchio un po' addormentato.

L'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino sta ricordando tutti gli appuntamenti per seguire l’Isola sulle varie reti e piattaforme Mediaset. In quel preciso istante, distinti e inequivocabili, ecco partire dei rumori di sottofondo. Sui social tutti sono sicuri: trattasi di sonore puzzette, e non di semplici inconvenienti tecnici della diretta. Il dubbio ora è su quale concorrente sia affetto da cotanti disturbi intestinali dopo appena poche ore da naufrago. Poi la svolta: secondo Novella 2000 sarebbe stata proprio Ilary Blasi. Meglio non equivocare, però: nessun rumore molesto, solo un "grugnito" di assenso a quello che stava dicendo Rosolino.

