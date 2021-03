Isola dei famosi, Roberto Ciufoli ko: appena arrivato in Honduras, subito una disgrazia. "Ora nuovi controlli"

16 marzo 2021 a

Non poteva iniziare peggio l'avventura di Roberto Ciufoli all'Isola dei famosi, programma in onda su Canale 5 e condotto dalla strabiliante Ilary Blasi. L'attore 61enne si è infatti scontrato con il compagno di squadra, il modello Akash Kumar durante la prima prova immunità. Risultato: contusione alla spalla sinistra. L'incidente ha costretto l'attore a rimandare il suo approdo sulla spiaggia dei Rafinados, per effettuare ulteriori accertamenti medici. I concorrenti dovevano tuffarsi da una piattaforma in mezzo al mare, raggiungere una vasca di fango dove pescare delle chiavi, e infine aprire degli scrigni contenenti dei puzzle da completare il più velocemente possibile. Lanciadosi dalla prima piattaforma, Akash Kuhmar è franato addosso al Ciufoli, quest'ultimo ha gagliardamente terminato la gara, chiedendo al termine di essere soccorso.

L'edizione di quest'anno vede i naufraghi sbarcare in Honduras e divisi nelle classiche due squadre. Da una parte i Burinos (Awed, Daniela Martiani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne e Vera Gemma) e dall'altra i Rafinados (Drusilla Gucci, Akash Kuhmar, Ferdinando Guglielmotti, Angela Melillo, Roberto Ciufoli ed Elisa Isoardi). Separati invece dal resto del cast Ubaldo Lanzo e Fariba Therani, che si trovano in isolamento a Parasite Island. Completa il terzetto Marco Maddaloni, vincitore dell'Isola dei famosi 2019.

A spiegare l'assenza di Ciufoli nella Palapa per le prime nomination è stato l'inviato di Ilary Blasi, Massimiliamo Rosolino: "Roberto è rientrato lo hanno sistemato e fasciato per entrare in Palapa, ma dovrà fare un ulteriore check up. Quindi questa sera non tornerà in spiaggia con gli altri ma si fermerà qui e sarà medicato e controllato". Tuttavia Ciufoli non sembra aver perso la voglia di scherzare: "Ho pensato di mettermi elegante, sono venuto in-gessato" ha detto con tono spiritoso l'attore 61enne. Nulla di grave per Ciufoli quindi, ma il naufrago dovrà comunque portare una fasciatura per i prossimi giorni.

