Striscia la notizia, capito Vittorio Brumotti? Pizzicato al "big party": chi c'era con lui, una bellezza mozzafiato

Anche Vittorio Brumotti, quando non viene pestato a sangue o inseguito dagli spacciatori durante uno dei suoi spericolati servizi per Striscia la notizia, sa godersi la vita. L'inviato in bicicletta del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci su Instagram ha pubblicato alcune foto dal "big party" di Annachiara Zoppas? Chi è? La sua clamorosa fidanzata, che sui social si mostra (da sola o con le amiche, ma senza Brumotti) con vestito da sera audacissimo: "scorci di pelle, sideboob e stacchi di coscia", riassume significativamente la mise dell'ereditiera il sitoTgcom24.

Figlia dell'imprenditore delle acque minerali, la Zoppas ha conquistato il cuore di Brumotti, reduce dalla rottura dolorosa con Giorgia Palmas, storica velina di Striscia. Fisicamente, la Zoppas e la Palmas non potrebbero essere più diversa: la prima occhi celesti e capelli biondi, la seconda mora e occhi castani, ad accomunarle solo la bellezza incontestabile e il fisico statuario.

La coppia con Brumotti è ormai collaudatissima, visto che la loro relazione va avanti dal 2018 e da diversi mesi ormai i due piccioncini vivono insieme a Milano (dove spesso Brumotti rischia l'osso del collo per testimoniare lo spaccio a cielo aperto e sotto gli occhi dei passanti in alcune zone centralissime della città, come la Stazione centrale o i bastioni di Porta Venezia). Proprio come la Palmas con Magnini, suggerisce sempre Tgcom24 sganciando la bomba di gossip, pare che anche Vittorio e Annachiara stiano pensando al grande passo. E chissà che Brumotti non voglia salire all'altare in sella alle sue amatissime due ruote.

