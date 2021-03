Isola dei famosi, "è apparso nell'inquadratura dietro a Tommaso Zorzi". Impensabile: chi è tornato in gran segreto, l'immagine non lascia dubbi

18 marzo 2021 a

Solo due anni fa il giornalista Gabriele Parpiglia era stato congedato da Mediaset insieme ad altri autori de L’Isola dei famosi per uno spiacevole episodio con protagonisti Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. L’ex re dei paparazzi, in particolare, aveva definito il cantante “vecchio cornuto” e si era detto pronto a pubblicare tutta la verità sul presunto tradimento di sua moglie. Lo scambio di battute, avvenuto in diretta all’Isola, non era affatto piaciuto ai vertici di Mediaset. Di conseguenza, molti autori furono silurati e accompagnati alla porta.

Adesso, però, come riporta Giuseppe Candela per Dagospia, Parpiglia sarebbe tornato in squadra nel reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il giornalista, in passato, aveva comunque voluto far sapere che non era stato cacciato. Era stato lui a decidere di dimettersi. A conferma del fatto che Parpiglia sia di nuovo una delle firme del reality ci sono delle immagini del dietro le quinte che lo mostrano in compagnia di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista dell’Isola insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Gabriele Parpiglia, infatti, è "autore e socio" di Zorzi. O almeno così è stato descritto da Le Iene nello scherzo in onda su Italia 1. E non si sa se si tratta di una coincidenza o meno, ma il percorso dell’influencer milanese come opinionista è iniziato col botto. A poche ore dall’inizio del reality Tommaso ha già avuto modo di scontrarsi con un naufrago, il modello Akash Kumar.

