Giulia Salemi, il messaggio commosso per papà Mario: "Hai lottato tanto per me"

In occasione della festa del papà, anche Giulia Salemi, come tanti altri vip, ha voluto dedicare un pensiero al padre. E ha scelto il suo profilo Instagram per farlo. “Mio padre Mario nonostante tutto e tutti ha lottato per me non lasciandomi mai sola in questo viaggio sostenendomi sempre…”, ha scritto l'influencer italo-persiana reduce dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco perché lei l'ha sempre visto come una figura importantissima nella sua vita.

Nel lungo post pubblicato su Instagram, però, la Salemi ha speso delle bellissime parole non soltanto per papà Mario, ma anche per il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, conosciuto all'interno della casa del GfVip. Anche lui, infatti, ha una figlia e festeggia questa giornata. Tra l'altro, in una recente intervista, l'ex velino di Striscia la Notizia aveva rivelato che presto suo figlio e Giulia si sarebbero conosciuti. "E’ un giovane padre che vive dell’amore del suo piccolo Leo a cui dedica ogni sacrificio fatto pur di vederlo sorridere e creare un futuro per lui", ha scritto la Salemi.

Dopo queste due dediche speciali, Giulia Salemi si è rivolta a tutti i papà che la seguono: "Un augurio a tutti i papà, a tutti i vostri papà speciali a loro modo, a quelli presenti e a quelli che ci guardano dal cielo come il mio nonno Pino. Vi abbraccio”. Il messaggio della giovane influencer ha subito fatto il pieno di like e commenti: in molti hanno apprezzato le sue parole.

