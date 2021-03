Belen Rodriguez, balli sexy al compleanno della sorella Cecilia. "Alla faccia del Covid", una slavina

19 marzo 2021 a

Belen ha pubblicato una serie di stories che hanno fatto discutere. Nelle immagini, prima il figlio Santiago intento a preparare la torta per la zia Cecilia. Poi il menù della cena di compleanno. Nei video successivi, Cecilia spegne le candeline e poi si lancia in balli sfrenati con la sorella Belen, che commenta: "Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso". Le showgirl argentine abitano, però, a Milano, attualmente zona rossa. I commenti dei follower non si sono fatti attendere. Scrivono alcuni utenti: "Ve ne fregate del Covid, nel giorno della memoria delle vittime". "Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso".

Belen e Cecilia non si sa se stiano trascorrendo il lockdown insieme, perché in quel caso sarebbero congiunte. Al momento, le due showgirl non avrebbero replicato ai fan. Intanto per il compleanno di Cecilia è arrivata la dedica di Ignazio Moser: "Chiederò che mi tolgano due anni sulla carta di identità", ha scritto sui social. "Auguri alla donna che amo, auguri alla donna che mi supporta e soprattutto mi sopporta ogni giorno, auguri alla donna che mi ha insegnato ad amare e che ogni giorno mi ricorda quanto sia bello farlo... auguri alla donna che è entrata nella mia vita come un uragano ma che da quando è arrivata splende sempre il sole... auguri amore mio!", ha scritto Ignazio su Instagram. E anche Belen le ha scritto, prima della festa, le ha scritto via social: "Feliz cumpleanos piccola mia! Sono fiera della donna che sei diventata! Sei speciale, leale, onesta. Ed è meraviglioso averti nella mia vita! Ti amo".

