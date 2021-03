Isola dei famosi, Ilary Blasi brutalizza Akash Kumar. Lui lascia, lei lo gela: "Sicuramente meglio di te". Poi "salutame a soreta"

23 marzo 2021 a

L'avventura di Akash Kumar all'Isola dei famosi è cominciata male, durata poco e finita peggio, con Ilary Blasi su tutte le furie. Il modello era assai contestato dai naufraghi per alcuni suoi atteggiamenti polemici e al centro di mille chiacchiere in Italia (lo accusano di aver cercato di ingannare il pubblico anche sull'aspetto fisico, i suoi occhi di ghiaccio sarebbero frutto di un ritocchino). Un clima non proprio ideale in vista del televoto con Angela Melillo, e infatti Akash esce sconfitto. Gli autori del reality di Canale 5 hanno però pensato a un "paracadute" per tenerlo in gioco e concedergli una seconda possibilità presso il pubblico: inviarlo cioè a Parasite Island, l'isoletta in cui i concorrenti eliminati se la devono cavare da soli in condizioni ancora più estreme.

Così Akash si ritrova con altri due concorrenti, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Ma alla domanda della Blasi se avesse intenzione di continuare il gioco o meno, il regazzo ha risposto con un secco no. Nonostante la mamma di Giulia Salemi e il cromatologo abbiano cercato di convincerlo a restare, Kumar è apparso irremovibile. "La mia Isola l'ho già vinta", ha spiegato sconcertando tutti. Dopo una sola settimana? "Sì, ho riflettuto sulla mia ultima storia d'amore", ha spiegato, per poi pronunciare le parole che hanno mandato la Blasi su tutte le furie: "Già prima di partire sapevo che mi sarebbero bastati pochi giorni", Di fatto, una partecipazione-farsa.

"Mi dispiace perché tu volevi fare quest’isola e noi abbiamo scelto te - gli ha rinfacciato la conduttrice -. Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te". Ma Akash è irremovibile e la Blasi lo saluta gelidamente: "Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash!". E l'opinionista Elettra Lamborghini mette il sigillo: "Salutami a soreta".

