Isola dei famosi, Elisa Isoardi e la battutaccia di Ilary Blasi: "E tu te ne intendi", il gelo in diretta

Il "fantasma" di Matteo Salvini aleggia sull'Isola dei famosi, e non poteva che finire così vista la presenza tra i naufraghi della sua ex Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese, dalla fine della intensa storia con il segretario leghista, è stata sempre molto discreta e abbottonata, senza concedere nulla al gossip più selvaggio.

Forse proprio per questo, Ilary Blasi, padrona di casa del reality di Canale 5, prova a punzecchiarla. L'ex conduttrice della Prova del cuoco ha messo in mostra in questa settimana in Honduras un carattere molto forte, da capobranco, e gli scontri sul filo della tensione con Brando Giorgi sono già diventati un "cult" per i telespettatori che sui social continuano a condividere "meme" e stralci delle loro conversazioni. Ora avranno altro pane per i loro denti grazie alla Blasi, che si rivolge così alla bella naufraga: "Elisa, comandi tu o comanda la natura? Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi". Ovvio il riferimento a Salvini, che manda in delirio i fan.

Ma la Isoardi preferisce concentrarsi sulle dinamiche di gioco e pensa agli scontri con Giorgi sulle razioni di cibo. E l'attore confessa: "Abbiamo avuto la possibilità di frequentarci pochissimo prima dell’Isola. Ho trovato un’Elisa diversa da come l’ho conosciuta prima. L’ho trovata un po’ più aggressiva. Mi sono permesso solo di dare un parere". Per la Isoardi, Brando è "entrato in modalità sbagliata". A chiudere il caso, a modo suo, è Iva Zanicchi: "Troppi galli in un pollaio non vanno bene. Meglio un gallo e una gallina".

