Isola dei Famosi, "pensavo dovessi fare la...". Altra gaffe di Ilary Blasi: su Ciufoli una rivelazione più che intima

23 marzo 2021 a

a

a

Non potevano mancare le gaffe nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi del 22 marzo. Qui, ancora una volta, è stata Ilary Blasi a scivolare. La conduttrice del programma di Canale 5 ha annunciato una sfida che porterà ricche ricompense ai naufraghi. Da un lato la gara al femminile con Elisa Isoardi da una parte e Valentina Persia dall'altra. Premio del duello una pila di coperte. La sfida al maschile invece si è giocata tra Akash Kumar e Gilles Rocca, entrambi gareggiano per una maschera. Ed è nel mentre, nell'attesa che i naufraghi si posizionano, che Roberto Ciufoli chiede la parola. Rientrato dopo il suo infortunio, Ciufoli ha chiesto di poter dire una cosa mandando in totale confusione la Blasi. “Pensavo dovessi fare pipì, in un momento di pausa”.

“Se osa dire qualcosa…”. Iva Zanicchi “minaccia” la Martani: Covid e vaccini, si rischia la tragedia all'Isola

Un'uscita che ha imbarazzato il concorrente, tanto che la conduttrice ha dovuto smorzare con un incoraggiamento. Ciufoli voleva ringraziare tutta la produzione e lodare l’organizzazione che c’è dietro L’Isola: “Volevo tranquillizzare i miei compagni…tutta la produzione è una macchina da guerra”. Finiti i ringraziamenti, la gara è cominciata, ma ad avere la meglio sono stati I Burinos. Tra la Isoardi e la Persia è stata quest'ultima a portarsi a "casa" tutto il bottino.

"Mi dà fastidio". Elisa Isoardi, sfogo durissimo: cala il gelo in Honduras, chi ha fatto la mossa sbagliata con lei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.