Pierpaolo Pretelli, la rivelazione su Giulia Salemi: "La ho lasciata oggi a Milano", ma come?

A sorpresa Pierparolo Pretelli, sul podio al Grande Fratello Vip con il secondo posto, torna a parlare di Giulia Salemi. E lo fa a Protagonisti, su RTL1025. Appena annuncia il collegamento via zoom va in tendenza ed è primo per ore su Twitter. “Se non fosse stato per lei non so come avrei reagito a questa mancanza”, racconta Pretelli che si riferisco alla lontananza per sei mesi da suo figlio Leo. “Giulia l’ho lasciata oggi a Milano, sono partito per rientrare a Roma, ma la rivedrò domenica, abbiamo un servizio fotografico insieme”. E poi: “Nell’ultimo mese Giulia mi è stata accanto veramente h24“.

Pretelli, che ha fatto mille lavori ed una veda scalata nel mondo della televisione conquistando tutti, ringrazia in radio l’esercito di fan: “Prelemi, Pretellini, Salemini, devo ringraziarvi”. Pierpaolo parla di suo figlio Leo, un bimbo meraviglioso che lo ha fatto piangere all’ultima puntata del Grande Fratello vip quando è arrivato a sorpresa davanti alla porta rossa della casa di Cinecittà. “Sta mangiando le orecchiette al pomodoro, stanotte dormiamo insieme".

E ancora: "C’è da recuperare tanto. Adesso dobbiamo imparare una poesia per l’asilo”, racconta Pretelli. Secondo indiscrezioni ci sarebbe un grande progetto musicale che l’ex vino di Striscia la notizia sta preparando. Un brano che potrebbe far ballare tutti la prossima estate.

