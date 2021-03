Uomini e donne, Gemma Galgani umiliata: "Alla sua età". Proprio quello: Tina Cipollari mai così brutale

Francesco Fredella 26 marzo 2021 a

Torna ad attaccare, senza freni. Ora Tina Cipollari, intervistata da Uomini e donne magazine, prende ancora una volta di mira Gemma Galgani. "Dovrebbe accettare i suoi anni", dice la storica opinionista di Maria De Filippi. Tra loro, da anni, c'è una guerra che sembra non finire mai. E poi, sempre senza peli sulla lingua, parla di Pasqua e dell’uovo che potrebbe ricevere Gemma. "Dovrebbe trovarci un fattene una ragione. Dovrebbe accettare i suoi anni, cercare quello che si cerca a quell’età e cioè compagnia, non sesso. Il sesso è solo sesso", tuona la Cipollari.

"La prossima Pasqua la vedo a Uomini e Donne semplicemente perché lei insiste, secondo me, nel volere giovanotti che non hanno più di trentacinque anni: è davvero impossibile immaginarla altrove…": il riferimento è chiaro. Tina, per mesi, ha attaccato Gemma per la sua storia con Sirius (al secolo Nicola Vivarelli), giovane corteggiatore, marinaio di professione.

In una delle ultime puntate, la Galgani è caduta mentre scendeva le scale facendo preoccupare tutti. Nulla di grave. Ma anche in questo Tina parla senza freni. “Paura? Ma figuriamoci…Lei sa cadere e rialzarsi sempre. Si sente una sedicenne, poi ha sette vite come i gatti", dice la Cipollari. Frasi durissime. Molto presto, però, potrebbe arrivare la risposta di Gemma.

