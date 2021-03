Uomini e donne, Gemma Galgani e il consiglio a Tina Cipollari: "Dovrebbe smettere di mangiare merendine"

26 marzo 2021 a

a

a

La rivalità tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e donne è sempre più forte. Questa volta è stata la dama torinese ad attaccare l’opinionista durante un’intervista al Magazine del programma. Parlando della Quaresima, infatti, Gemma ha fatto una battuta pungente: “Per Tina più che un solo fioretto potrei fare una lista, ma per non essere banale nel consigliarle un periodo di digiuno, direi solo che dovrebbe smettere di mangiare merendine fino alla fine dell’anno!“.

"Il sesso alla sua età...". Tina Cipollari, la più brutale delle rivelazioni intime su Gemma Galgani: ko tecnico

La Galgani è sembrata anche piuttosto sicura della sorpresa che inserirebbe in uovo di Pasqua destinato a Tina: “Non ho dubbi, le dedicherei un pensiero da vera amica: dentro l’uovo le farei trovare un’edizione tascabile del trattato di Monsignor della casa: Il Galateo delle buone maniere“. Ovviamente l’opinionista della trasmissione di Canale 5 non resta in silenzio. Anche lei in un’intervista a Uomini e donne Magazine ha criticato la dama, accusandola di avere un carattere troppo adolescenziale per la sua età.

Gemma Galgani piange in studio, voci dal set di Uomini e donne: a 71 anni l'ultima atroce umiliazione. Anche la De Filippi è senza parole

Intanto l’avventura di Gemma nel programma condotto da Maria De Filippi va avanti. La dama non è ancora riuscita a trovare un uomo con cui trascorrere il resto della sua vita, ma non si arrende e continua a sognare. “Vorrei assolutamente trovare un uomo, ma con attributi molto precisi: rispettoso, leale, sensibile e naturalmente passionale“, ha confessato la Galgani, rivelando così cosa le piacerebbe trovare nel suo uovo di Pasqua.

Parte la canzoncina, la signora non entra: "Costretta a tornare a casa di corsa". Sconcerto dalla De Filippi, disastro dietro le quinte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.