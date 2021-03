Uomini e Donne, parte la canzoncina ma la signora non entra: "Costretta a tornare a casa di corsa". Un disastro dietro le quinte

25 marzo 2021 a

Tanti gli imprevisti che di recente si stano verificando nello studio di Uomini e Donne, la trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la caduta di Gemma Galgani dalle scale, con conseguente sbucciatura delle ginocchia e medicazione per fermare il sangue, la sfortuna è toccata anche a una signora che ha dovuto abbandonare improvvisamente il programma.

Tutto è iniziato quando la De Filippi ha chiamato il cavaliere Domenico al centro dello studio. La padrona di casa gli ha svelato che una signora era lì, dietro le quinte del programma, pronta a entrare per corteggiarlo. “Devi farti trovare più allegro sennò questa scappa subito”, ha commentato ironica Tina Cipollari. I presenti in studio hanno atteso l’ingresso della donna ma il jingle non è partito. Tutti allora, compresa la conduttrice, sono rimasti in silenzio senza capire cosa stesse accadendo.

A un certo punto la redazione ha informato la De Filippi di quanto accaduto dietro le quinte. La signora, arrivata nel programma per conoscere Domenico, ha avuto un problema ed è dovuta tornare a casa di corsa. “Scusa Maria ma oggi qualcuno ci gufa. Ora sto in pensiero per me stessa”, è intervenuta la Cipollari riferendosi all’incidente successo poco tempo prima, la caduta di Gemma. Nel frattempo sono proseguite le discussioni in studio. I telespettatori, infatti, hanno assistito all’ultimo confronto tra la tronista Samantha e Roberto. La lite si è conclusa con il corteggiatore che ha lasciato il programma, dopo essere stato eliminato.

