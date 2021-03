Uomini e donne, Gemma Galgani piange in studio: "Non si dà pace, è disperata". A 71 anni, l'ultima atroce umiliazione

26 marzo 2021 a

Tam tam impazzito dagli studi di Uomini e donne. Le anticipazioni dal set del dating show di Maria De Filippi su Canale 5 riferiscono di una Gemma Galgani "distrutta" e in lacrime in studio. Secondo le anticipazioni che stanno spuntando in rete, la Dama di Torino avrebbe confessato a tutti la sua prostrazione per il nuovo fallimento sentimentale a cui è andata incontro. A quasi 10 anni dal suo debutto nello show, Gemma infatti ha incassato un altro rifiuto, quello del cavaliere Maurizio, che ha mollato tutto contrariato dalle critiche ricevute dagli opinionisti Tiziana Cipollari e Gianni Sperti.

Gira voce che la Galgani, alla fine, se la prenderà proprio con le severissime spalle della De Filippi. In particolare, la Cipollari non ha mai nascosto la sua insofferenza per Gemma, non risparmiandole mai battute perfide fino alla cattiveria pura. Peraltro, la settimana della Galgani è stata pesante anche a livello fisico: qualche giorno fa, infatti, è crollata inciampando nelle scale perdendo copiosamente sangue dalle ginocchia. E la De Filippi, preoccupata, ha dovuto interrompere la puntata per soccorrere la 71enne.

Sembra che Gemma abbia raggiunto livelli di prostrazione con pochi precedenti: "Non si dà pace per la perdita di Maurizio", spiegano fonti interne a Uomini e donne. E dire che il Cavaliere, aveva promesso di contattare la Dama anche una volta abbandonato il programma. A giudicare dal pianto a dirotto della Galgani, per la loro storia (mai nata davvero) sembra essersi messa molto male. E la stessa padrona di casa, nel tentativo di consolarla, avrebbe sottolineato come l'interesse dell'uomo nei suoi confronti non fosse così concreto. Piove sul bagnato per chi, in fondo, è ancora alla ricerca dell'amore della vita, tra un Gabbiano e un Marinaio.

