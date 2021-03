Francesco Oppini, minacce alla sua fidanzata: "È stato con la Gregoraci. La madre? Aspetta che crepi"

27 marzo 2021 a

Gravi minacce sono arrivate alla fidanzata di Francesco Oppini, Cristina Tomasini. Lo ha rivelato lei stessa, pubblicando su Instagram un messaggio ricevuto in privato da uno sconosciuto. Un messaggio nel quale si legge: "Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi ed è stato anche con la Gregoraci. Sei vuoi sposare Francesco Oppini devi aspettare che la madre crepi. Fai attenzione che sei sotto controllo. Ti vediamo in strada. Molti vogliono la tua testa. Sei stata avvertita…”.

Queste minacce hanno fortemente turbato e amareggiato la Tomasini, che sui social si è sfogata: “Mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole…”. Intanto i fan del suo fidanzato, i cosiddetti Oppiners, sono accorsi in massa sul suo profilo Instagram per mostrarle vicinanza e solidarietà. La ragazza ha apprezzato il sostegno e il supporto, ma ha anche detto che non si trattava della prima volta per lei. Ci sono stati diversi esempi anche in passato.

“In questi giorni ho letto di tutto sulla mia persona e non ho mai battuto ciglio anche sulle cattiverie più pesanti…”, ha continuato a sfogarsi la fidanzata di Oppini. Solo che, come lei stessa ha spiegato, nessuno si è mai spinto fin dove è arrivato quest'ultimo hater. Non resta che vedere se Cristina Tomasini alla fine deciderà di procedere per vie legali e mettere fine alla cattiveria nei suoi confronti.

