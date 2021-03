Isola dei famosi, Fariba Tehrani con l'ormone impazzito? "Il vero motivo, perché è in Honduras". Rivelazione piccante

31 marzo 2021 a

Obiettivo importante (e piccante) per Fariba Tehrani all'Isola dei famosi. La naufraga, mamma della influencer italo-persiana Giulia Salemi, grande protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip, potrebbe imitare la figlia e trovare l'amore sotto i riflettori di Canale 5. Mentre la Salemi si è fidanzata con Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella casa di Cinecittà, secondo Marco Maddaloni la vivace 58enne sarebbe sbarcata nel reality condotto da Ilary Blasi per ribaltare la propria situazione sentimentale.

L'inviato speciale della Blasi, ex vincitore dell'Isola, è stato il "salvavita" di Fariba e del cromatologo Ubaldo Lanzo su Parasite Island, l'isoletta in cui i concorrenti più sfortunati (e quelli eliminati dal televoto) devono lottare per la sopravvivenza senza alcun aiuto da parte degli autori. Una lotta contro la natura che avrebbe destato l'ormone della bella Tehrani. "Fariba mi ha svelato che vuole trovare l’amore sull’Isola… - ha spiegato Maddaloni in una intervista a Casa Chi -. Appena ha visto Brando si è ringalluzzita". Che sia Brando Giorgi, fascinoso attore di fiction, il nuovo "papabile" del gossip? Due piccoli problemi, però, ci sono: Brando è sposato, con Daniela Battizocco. Secondo, il caratterino di Fariba che, come sottolineato dallo stesso Maddaloni, "intimidisce tutti". Questo fa presagire scintille quando si dovrà reintegrare con gli altri concorrenti: "Mi spaventa il loro rapporto con l’altro gruppo".

Anche perché tra i naufraghi non mancano i tipi fumantini, come Gilles Rocca. Il vincitore dell'ultimo Ballando con le stelle è stato protagonista di un furibondo confronto con lo youtuber Awed, addirittura minacciato di essere preso a bastonate. "Gilles non è cattivo come ragazzo - lo difende Maddaloni - però ha una tonalità di voce molto aggressiva, spesso quando approccia con qualcuno lo fa in maniera sbagliata".

