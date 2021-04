Cristina D'Avena, il top è scollato e il décolleté fa impazzire i fan: "Puffiamoci"

01 aprile 2021 a

Senza trucco e in canottiera. Cristina D'Avena riaccende con un selfie sul letto l'entusiasmo dei tanti fan che la seguivano da bambini tra anni 80 e 90 per le sue sigle dei cartoni animati e che ora continuano a seguirla, cresciutelli, anche su Instagram.

Stavolta non si parla di musica, anche se i concerti della ex star ragazzina di Kiss Me Licia continuano a registrare sold out (anzi, bisognerebbe dire continuavano visto il terremoto causato dal Covid). In primo piano, è il caso di dirlo, è il décolleté della 56enne artista bolognese, che pare aver scoperto insieme ai social anche la gioia di esprimere il suo lato più sexy, femminile e sbarazzino. Ma sempre con grande autoironia.

E così, l'occhio di molti maschietti cade sul generosissimo Lato B della D'Avena, e le battute (o battutacce) si sprecano, come da tradizione su Instagram. Qualche esempio? "Buongiornoooo! Oggi si parte per Roma... Vi penso!", scrive Cristina. "Per questo motivo pago il wifi...", le risponde un follower. "E così scopro che la cantante dei miei cartoni preferiti da bambino è una bomba sexy", gli fa eco un altro utente. E poi via via, dal "Che bomba" al "Puffiamoci è stato detto?", che si richiama ironicamente a uno dei pezzi più famosi nel repertorio della D'Avena, Noi puffi siam così. "Senza trucco sei ancora più bella", taglia corto il più galante dei fan. Come dargli torto.

