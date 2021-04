Game of game, Elettra Lamborghini fuori copione: "Mi intendo di uccelli", che imbarazzo

01 aprile 2021 a

Siparietto malizioso a Game of games, condotto da Simona Ventura su Rai2. Un mix di concorrenti e vip, che di mettono alla prova in vari quiz. Dopo Massimiliano Rosolino e Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, arriva la sfida tra Elettra Lamborgini, scelta dal concorrente Maximilian, e Raffaella Fico, in gara per lo sfidante Gaetano. La prova è tutto un programma: si chiama Lo sciacquone e mantiene quel che promette il nome.

Lamborghini e Fico, per prenotare la la risposta, impugnano una bottiglietta d'acqua e quando devono tirare il manico d'ombrello restano col fiato sospeso, non sapendo se dal tetto dello studio pioverà una secchiata d'acqua o una pioggia d'oro. In ogni caso, il rischio di infradiciarsi è molto alto. "Non voglio bagnarmi", piagnucola Elettra dopo aver tirato il primo sciacquone.

Gli imprevisti, dunque, sono dietro l'angolo. Soprattutto quelli piccanti. Quando la Ventura pone una domanda sul nibbio, è ovviamente la Lamborghini (attualmente impegnata come opinionista a L'isola dei famosi su Canale 5 e "collega" di Rosolino, a sua volta inviato in Honduras dello show condotto da Ilary Blasi) a "buttarla in caciara", come si suol dire, ricordando a tutti: "Io mi intendo di uccelli". Sarà contento Afrojack, il dj sposato la scorsa estate. Momento esilarante e fuori dal copione. Capita, quando si ospita quelle che la stessa Ventura a definito due "power girls", ragazze dai poteri molto, molto speciali.

