Alba Parietti sotterra la bestia che la insulta: "Sfig***, ecco i messaggi da maiale che mi scriveva". Uno schifo, ecco le prove

E' rissa tra Alba Parietti e un suo follower molesto. “Vuoi che pubblichi le schifezze che mi scrivi in privato?”, ha scritto la showgirl sotto un suo post di Instagram, rispondendo a un commento dell’utente. L’uomo aveva attaccato la Parietti criticando e ridicolizzando la sua carriera professionale. Immediata la reazione stizzita della mamma di Francesco Oppini, che così ha minacciato il follower di pubblicare alcuni messaggi sconci che lui le avrebbe inviato in privato.

La discussione è nata sotto uno degli ultimi post della showgirl: un meme della Parietti nei panni di Maleficent. Un video per la precisione. Il fan critico ha commentato: “Per me lei non è una star perché non ha un programma tutto suo da una vita e se vogliamo dirla tutta ha lavorato poco se vai a vedere su Wikipedia. Diciamo che lei è tutti i giorni in tv ma nei programmi di altri a dire la sua. Ma non è una vera diva". Alba Parietti, però, non è rimasta in silenzio. Soprattutto perché dietro il commento di quell’utente si nascondeva molto di più. "Sei il tipico sfigato che dopo aver passato notti insonni sui miei profili pensa di vendicarsi con ca**te ridicole? - ha attaccato -. Sei veramente un povero cristo oltre che un molestatore. E ringrazia che non ti denuncio, ma ti segnalo alla polizia postale".

La showgirl, poi, ha difeso il suo percorso professionale: “Della mia carriera di 40 anni non devo discutere con i cretini che negano l'evidenza e non ti permetto discussione. La mia carriera è riconosciuta e riportata perfettamente da Wikipedia. Di che stiamo parlando?". In un secondo momento ha accusato l’uomo di molestie: “Vogliamo parlare dei tuoi messaggi privati vomitevoli, da maiale, lasciati dentro i miei profili? Tu fai tutto questo panegirico per vendicarti di non essere cagato con messaggi da molestatore, dopo esserti permesso di scrivermi porcate da vomito ti permetti di farmi le pulci? Alla prossima posto tutto ciò che mi ha scritto. Vergognati”.

