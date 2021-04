Isola dei famosi, Drusilla Gucci vuole uscire e Ilary Blasi brutalizza Massimiliano Rosolino

05 aprile 2021 a

Un caso all'Isola dei famosi: l'ereditiera Drusilla Gucci fa di tutto per uscire, ma i telespettatori le voltano le spalle e... la salvano. Al televoto, perde Daniela Martani, la vegana talebana e no vax evidentemente più antipatica di chi come la pallida e sofferente Drusilla non vede l'ora di tornare in Italia, e lo ammette pure.

"Sono arrivata al capolinea", avverte la biondina. Dallo studio, la conduttrice Ilary Blasi la sfotte un po': "Ah si? Una morte preannunciata?". "Se resto mi butto sul fuoco a gratella", mette in chiaro la Gucci, sotto lo sguardo prima sconcertato e poi divertito di Elisa Isoardi. Il messaggio è chiaro: oltre alla fame, la grande fonte di sofferenza inizia a essere il gelo. "Drusilla c'ha freddo, dalle la camicia", incalza la Blasi invitando l'inviato Massimiliano Rosolino a soccorrerla. Risposta glaciale (è il caso di dirlo) dell'ex campione di nuoto azzurro: "Eh, le passerà". E sulla Palapa cala un silenzio tombale, mentre dall'Italia la Blasi non sembra accogliere benissimo le parole di Max.

Provano a rincuorare Drusilla anche gli opinionisti. Tommaso Zorzi si gioca la carta motivazionale, Iva Zanicchi invece quella "pane e salame", la pancia: "Mio marito è impazzito - rivela la simpatica Aquila di Ligonchio - si è rincog***o, è impazzito per te Drusilla". Ma non c'è niente da fare: la Gucci vuole solo e soltanto uscire. Il pubblico però non ha alcuna intenzione di accontentarla e le regala una vittoria comoda comoda sulla Martani. L'impressione è che andando avanti col reality, Drusilla possa affermarsi come il personaggio più naif del lotto e diventare la grande favorita per la vittoria finale. Purtroppo per lei.

