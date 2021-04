Isola dei famosi, Andrea Cerioli e il fuorionda clamoroso: "Nomination architettata, dopo la Isoardi". La frase che svela la farsa

06 aprile 2021 a

a

a

È uno degli ultimi arrivati all'Isola dei famosi, ma Andrea Cerioli è già al centro delle polemiche. Dopo aver vinto il televoto contro Elisa Isoardi, spedita a Playa Esperanza, l'ex di Grande Fratello e Uomini e donne è in nomination contro Drusilla Gucci, grande rivelazione di questa edizione in Honduras e molto apprezzata dal pubblico sui social.

Fuori dall'Isola? "Elisa Isoardi ha già un contratto con Mediaset": l'indiscrezione fa insorgere i colleghi, un grosso caso a Cologno?



In un fuorionda, Cerioli non ha preso benissimo la nomination e l'ha definita "architettata". Dietro la scelta di mandarlo in sfida ci sarebbe Roberto Ciufoli, membro del gruppo comico Premiata Ditta e ormai considerato lo strategia del reality condotto da Ilary Blasi, nel bene e nel male. "È una nomination architettata - accusa Cerioli durante una pausa del serale di lunedì - dato che è uscita la Isoardi con me allora mandiamo in nomination Andrea contro Drusilla… Sono quelle nomination ‘sei forte ti nomino’… Avrei preferito mi dicessi di non piacerti". Le parole dette in faccia a Ciufoli hanno scatenato un piccolo tsunami.

"Come si fa il bidet all'Isola". Disgusto in studio, cosa esce dalla bocca di Miriana Trevisan: roba da non credere





L'attore si è infatti sfogato con gli altri naufraghi a Playa Reunion, e tutto finisce nelle riprese del daytime: "Mi spiace che Andrea se la sia presa così comunque". Insomma, bastano pochi giorni insieme da spiaggiati, in condizioni fisiche e psicologiche estreme, e saltano già rapporti ed equilibri. "Onestamente questa nomination è stata telefonata - gli dà però man forte Gilles Rocca -. Non è che è venuta fuori dal nulla". Come dire, l'ultimo arrivato un po' se l'è cercata. "Non ho nulla di personale nei suoi confronti - ha comunque voluto precisare Ciufoli -. È solo che non l’ho visto particolarmente brillante nel proporsi a fare cose".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.