Arisa e Andrea Di Carlo, foto clamorose: "Di nuovo passione". Ma occhio a questo scatto, qualcosa non torna?

Carta canta. Anzi, Instagram canta. Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme dopo la burrasca della settimana successiva al Festival di Sanremo e alla intervista a Domenica In. Due indizi (social) sono quasi una prova: è stato l'autore televisivo, sul proprio profilo Instagram, a pubblicare nei giorni scorsi due scatti piuttosto espliciti insieme alla cantante abruzzese, al secolo Rosalba Pippa.

Il primo li ritraeva in tenerissima intimità, con bacio sulle labbra e la didascalia che è tutto un programma: "Non so’ che ne sarà di noi, ma al momento siamo noi". Poesia di strada a significare che parlare di nuovo del matrimonio programmato per il prossimo settembre e poi annullato, causa rottura, è ancora prematuro. Ma mai dire mai.

Era stato lo stesso Di Carlo, furioso per la freddezza dimostrata da Arisa a in studio a Domenica In, a far sapere che era tutto saltato, relazione e progetti futuri, in una intervista al settimanale Oggi. Poche ore dopo, al Corriere della Sera, Arisa spiegata che il fidanzato correva un po' troppo e che non riusciva ad accettare i suoi ritmi da donna e artista, decisamente differenti. La porta insomma era rimasta semi-aperta. E ora la conferma: tra i due non è finita.

Un giorno dopo la foto del bracio, Di Carlo scatenato ha regalato ai suoi follower un'altra istantanea di felicità: romantico tete-à-tete all'Hotel Eden di Roma, con tanto di foto della coppia "divorata", forse per passione più che per fame. "Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma - si sfogava Di Carlo qualche settimana fa -. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello".

Ora ri-cambia tutto, anche se Arisa sembra ancora piuttosto abbottonata. Sulla sua pagina Instagram nessun accenno formale al riavvicinamento. Semmai, un nuovo cambio di look, capello lungo, sguardo intrigante, mise sensuale. "Mi faccio fare una foto da Sabrina.Pippa, mangio ravioli cinesi e penso in Napoletano", scrive la cantante. Del fidanzato ex-novello-chi più ne ha più ne metta, nessun segno.

