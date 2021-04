Isola dei famosi, Brando Giorgi insultato. Caos totale in studio: "Affanc***o", "Sc***fo d'uomo, sciacquati la bocca"

13 aprile 2021 a

L'attore Brando Giorgi è il "nemico di tutti" all'Isola dei famosi. Prosegue malissimo la convivenza con gli altri naufraghi, e di fronte a una Ilary Blasi attonita sono il cromatologo Ubaldo Lanzo e la comica Valentina Persia a massacrare, letteralmente, il collega d'avventura, accusato di sfruttare il gruppo nei momenti di bisogno e fare lo gnorri quando, al contrario, servirebbe un suo aiuto. Di fatto, un Raz Degan bis.

Comincia Lanzo a sfogarsi, insultando Giorgi senza giri di parole: "Fa il santarello, ma l’abbiamo sfamato. Fa il fico con questa faccia. Meglio nemico che traditore. Ti prendevi le tue cose e affanc***o in fondo all’Isola. Ha sputato su tutti". Anche la Persia è andata giù pesante: "Io ce l’ho con lui perché è sempre pronto a ridire e ha un modo melenso di parlare. Non mi devi dire amore, non te conosco, mai conosciuto - prosegue l'intemerata la comica lanciata in tv a metà anni 90 dallo show La sai l'ultima? con Pippo Franco -. L’infamata davanti le telecamere, dicendomi che avevo cercato di accendere il fuoco con gli occhiali di Beppe, che erano di plastica. Non mi ha mai chiesto di fare il cambio".

Brando però tira dritto e si difette con le unghie, i denti e soprattutto la lingua: "Inizio all’Isola partito male. Come ho detto una cosa sono stato subito fermato in maniera tosta dalla Isoardi. Sono uno dei pochi che si è fatto quattro isole, ma evidentemente non sono bravo a instaurare i rapporti in questo clima. Ci sono due teste, ovvero Gilles e Valentina. Ognuno può vivere l’isola come gli pare". E anche in studio dalla Blasi sono volate parole grosse, con la figlia dell'attore che ha travolto Awed: "Devi sciacquarti la bocca, mio padre non è uno schifo d’uomo".

