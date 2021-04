Isola dei famosi, Elisa Isoardi e Angela Melillo beccate dalla telecamera: punizione brutale

13 aprile 2021 a

Finisce male il "lasagna-gate" all’Isola dei Famosi. A farne le spese è ovviamente Angela Melillo, pizzicata dalle telecamere di Mediaset in Honduras mentre offriva sottobanco a Elisa Isoardi un pezzo della prelibatezza vinta dopo una prova. La Isoardi, sconfitta, non avrebbe però potuto addentarla e così gli autori hanno pensato bene di non fare sconti e punire la Melillo, colpevole di eccessiva generosità.

È stata la conduttrice Ilary Blasi, collegandosi con la Palapa, a comunicare alla Melillo la ferale decisione: "Per questa scorrettezza dobbiamo punirti…Le regole esistono per essere rispettate…Questa settimana non avrai più la porzione di riso che ti sarebbe spettata e non potrai partecipare alla prova leader". Quasi un contrappasso dantesco per la showgirl lanciata in tv dal Bagaglino: ha sfamato l'amica ex conduttrice della Prova del cuoco e ora gli tolgono il pane, anzi il riso, da sotto i denti.

"Mi sono fatta trasportare dagli occhi di Elisa che mi chiedevano un pezzetto di lasagna… - è stata la giustificazione morale della naufraga, appresa la punizione - Comunque va bene così. Mi prendo tutte le responsabilità". "Lei ha fatto un gesto di grande altruismo - ha commentato dallo studio Iva Zanicchi -, ma le regole vanno rispettate. Comunque anche Elisa si è mangiata la lasagna senza colpo ferire". Dura lex sed lex, anche sull'Isola. Anche se resta una speranza: il buon cuore degli altri concorrenti, che saranno lasciati liberi di dividere la loro porzione con la Melillo. "Questa è una vostra decisione, ma se volete lo potrete fare", ha ricordato loro la Blasi. E qui si vedrà chi è disposto a fare un piccolo sacrificio in nome, se non dell'amicizia, della pacifica convivenza.

