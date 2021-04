Isola dei Famosi, scintille tra Ilary Blasi e Akash Kumar: "Che ci hai fatto pure un favore?", "Ho lavorato tanto"

Francesco Fredella 13 aprile 2021 a

a

a

Ed arriva Akash Kumar. Chi aspettava la telerissa all'Isola dei Famosi deve mettere l’anima in pace. Nulla di tutto questo. Il modello è sereno, non fa scontri. Rilassato. Stupisce tutti, pure Ilary Blasi (che aveva avuto qualche litigio a distanza con lui). “Sono un altro klash. Non ho mai nascosto dei miei attacchi di panico e di aver perso 18 kg. L’isola è stata la mia rivincita”, dice su Canale 5 alla conduttrice che è apparsa molto sorpresa. “Ciao Akash, sono Ilary, mi ripresento visto che hai detto di non conoscermi", dice la signora Totti. E Kumar snob dice: "Sì, sono un po' stanco, ho lavorato tanto". Ma la Blasi replica:"Che ci hai fatto pure un favore?".

"Sfigati, invidiosi, dalla testa ai piedi". Akash Kumar sbrocca dopo l'Isola dei Famosi: il raptus che lascia senza parole

Tutto finisce così. Ma Tommaso Zorzi, che già aveva avuto un battibecco con Akash, quando era stato eliminato, torna alla carica. “Mi attacchi sempre”, dice Akash. E Zorzi risponde: “Se fai un reality sai che sei al centro di tante cose”. Il modello fa riferimento alla storia del nome usato in altri programmi. “E’ una storia vecchia”, dice. “Chiedo scusa se è venuta fuori la parte più arrogante di me. Non sono così”, conclude.

"Tutto già scritto, molte conferme". Indiscrezioni clamorose su Elisa Isoardi, un grosso caso all'Isola

Poi la bomba contro Zorzi: “Fare una settimana all’isola è come fare sei mesi di Grande Fratello Vip”. E il vincitore del reality condotto da Signorino sbotta. Resta a bocca aperta. Uno scontro che finisce subito con un Akash che mette ko, inaspettatamente, Zorzi. Utilizza la calma, senza farsi prendere dal panico. E Zorzi resta in silenzio, senza aggiungere nemmeno mezza parola. Cala il sipario. Ma anche il gelo in studio.

Isola dei Famosi, cannonata di Vera Gemma a Francesca Lodo: "Lo avete notato?", roba spinta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.