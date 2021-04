Flavio Briatore, una "umile tortina" per il compleanno del figlio: la foto, senza parole

13 aprile 2021 a

Flavio Briatore compie 71 anni e festeggia in allegria con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci al ristorante. La famiglia infatti si trova nel Principato di Monaco, dove i locali - a differenza di quanto accade in Italia - sono già aperti. L’imprenditore ha pubblicato anche diverse foto sul suo profilo Instagram ringraziando i suoi follower per i messaggi d'affetto ricevuti: "Vi auguro tanta salute, se c'è quella gli anni non contano". Ma negli scatti postati salta subito all’occhio la sua torta di compleanno.

Si tratta di una torta a quattro piani, che celebra tutti i successi raggiunti da Briatore come business man. Sul dolce, infatti, si leggono i nomi di tutti i locali che l'imprenditore ha aperto in giro per il mondo. Ma tra i traguardi professionali spunta anche un disegno in cui Briatore è ritratto insieme all’ex moglie e al figlio Nathan. Un successo personale importante, da non trascurare.

Nei video e nelle immagini diffuse sui social in occasione del compleanno, Flavio ed Elisabetta appaiono affiatati nonostante non stiano più insieme ufficialmente. I due, comunque, appaiono molto legati negli ultimi tempi. E infatti stando ad alcune voci, non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma. Insieme a lei e al figlio, Briatore ha spento le candeline anche su un’altra torta. Una semplice torta al cioccolato questa volta.

