Dayane Mello, "hanno intenzioni serie": impensabile retromarcia, ecco chi è il suo uomo

Mario Balotelli e Dayane Mello sono tornati di nuovo insieme. Confermati i gossip delle ultime due settimane che avevano visto un riavvicinamento tra i due, in seguito all'edizione di quest'anno del Grande Fratello Vip, dove la Mello è stata protagonista assoluta insieme a Enock Barwuah, fratello di Super Mario. Mario Balotelli è entrato più volte nella casa del Grande Fratello e così si è presto riaccesa quella fiamma che tempo fa aveva smesso di bruciare tra la modella brasiliana e l'attaccante del Monza di Silvio Berlusconi. Una volta terminato il programma di Alfonso Signorini, Mario Balotelli è tornato con Dayane Mello.

"Oggi si sono ritrovati e hanno ricominciato da capo una storia d'amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta ha intenzioni serie" si legge su Chi. Eh già, perché Super Mario, sia in campo che fuori, sembrava essere riuscito a mettere a posto la testa al suo approdo a Brescia. Poi l'esclusione dalla rosa e la retrocessione del Club lombardo lo hanno tenuto lontano dal calcio per qualche mese. Ci ha pensato Adriano Galliani a riportare il giocatore a casa, questa volta non nel Milan, ma nel Monza, promosso in Serie B e al momento in piena zona playoff.

Durante il reality show, la Mello ha più volte ammesso anche agli altri concorrenti di non aver mai dimenticato Super Mario. Rivederlo così di frequente avrebbe riacceso in loro sentimenti passati, mai soppressi veramente da nessuno dei due. Balotelli si era reso protagonista di un infelice battuta a sfondo sessuale nei confronti della modella. "Dayane ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro" dice il conduttore a Mario. Il calciatore risponde senza battere ciglio: "Eh mi vuole lì dentro però poi dice basta basta fai male". Insomma, il solito Balotelli che ormai conosciamo. Gelo in studio e sorriso amaro della Mello, che però sembra averlo ormai perdonato.

Ma sì, non diciamo nulla perché tanto è Balotelli #GFVip pic.twitter.com/kBIu06y6Dd — capatesuspigolo (@nonecapate) October 23, 2020

