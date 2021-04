Isola dei famosi, lascia anche Brando Giorgi: "Accertamenti medici in Italia". Un disastro per Ilary Blasi

15 aprile 2021 a

L'Isola dei famosi perde i pezzi: anche Brando Giorgi, il naufrago più "odiato" dal resto dei concorrenti, è stato costretto ad abbandonare il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e ora dovrà far ritorno in Italia per accertamenti medici. L'attore di fiction ha un problema all'occhio che richiederà esami più approfonditi, impossibili in Honduras compatibilmente con i tempi dello show.

Giorgi è il secondo protagonista a dover gettare la spugna. Qualche settimana fa a salutare suo malgrado e in lacrime il gruppo era stato Beppe Braida, a causa del contagio da Covid patito dal padre. E proprio sul saluto a Braida gli altri naufraghi, Gilles Rocca e Francesca Lodo in testa, si erano scagliati contro Giorgi considerandolo freddo, individualista e menefreghista.

"Dovrà rientrare in Italia, quindi abbandona il gioco", ha annunciato l'inviato della Blasi, l'ex stella del nuoto azzurro Massimiliano Rosolino. Come "testamento", Giorgi ha voluto rassicurare gli altri giocatori invitandoli a "non mollare mai e dare sempre il massimo". In queste settimane, l'attore si era trasformato in novello Raz Degan, vivendo appartato dal resto del gruppo con cui condivideva, di fatto, solo i pasti (e anche questo stava scatenando polemiche quotidiane). Era uno dei papabili per la vittoria finale, "ma la salute viene prima di tutto", come ha sottolineato Rosolino. Ora i guai sono tutti per la Blasi e i suoi autori, perché è venuto meno, e non per scelta dei telespettatori, uno dei perni "drammatici" di questa edizione. in grado di dividere concorrenti e pubblico in egual misura.

