Gianni Sperti, cannonate contro Paola Barale: "Ma quale odio, guardati dentro"

Volano ancora stracci tra Gianni Sperti e Paola Barale? Il sospetto nasce leggendo un messaggio del primo su Instagram, che sembra essere rivolto alla sua ex moglie. Pochi giorni fa infatti la Barale ha rilasciato un'intervista in cui affermava che delle nozze con Sperti, di fatto, non salvava nulla. E così questo, sui social, ha scritto: "Io continuo a pensare, continuo a cercare di sfruttare al meglio questa situazione. Sono solo con me stesso e scavo, vado a fondo per cercare risposte, le mie risposte. Molte persone continuano imperterrite a perdersi in pettegolezzi, gossip, trash… altre riserbano rancore, odio e non si rendono ancora conto che l’unica salvezza è l’amore. L’amore per la vita, l’amore per la natura, l’amore per il prossimo". Un messaggio che moltissimi hanno collegato proprio all'intervista della Barale, la quale tra le altre aveva affermato: "Avevo 21 anni ed ero molto innamorata. È durata quattro anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono". Parole pesantissime, insomma. Così come lo sono state quelle di Sperti, che ha concluso affermando: "Invece di pensare all’odio e al male che pensi ti abbiano fatto, cerca le risposte dentro di te e cambia, prova a seminare amore e troverai la tua pace. Sei tu l’artefice del tuo destino! Io non mi fermo e continuo a cercare tutto ciò che riesce a darmi la possibilità di evolvere. Non torno indietro, neppure col pensiero... è già passato", ha concluso. Ce l'ha con la Barale? Probabile...

