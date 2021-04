L'Eredità, l'impensabile confessione di Martina Crocchia: "Il mio sogno". Ecco cosa fa oggi

17 aprile 2021 a

Nonostante la sua uscita di scena, dopo l'Eredità è difficile dimenticare Martina Crocchia. L'ex campionessa del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna ha fatto strage di cuori. Sia in tv che sui social. Ma il suo debutto è stato tutt'altro che programmato. Da titolare di una scuola di pole dance di Roma, la Crocchia è stata costretta a chiudere tutto in vista delle restrizioni anti-Covid. Una decisione che ha pesato, su di lei come su molti altri, sul suo portafoglio. "Sono andata un po’ in crisi, per fortuna la mia famiglia mi ha aiutato altrimenti non so come avrei fatto – ha ammesso stando a quanto riportato dal Corriere dell'Umbria – poi mia madre mi ha convinto a provare a partecipare a L’Eredità (in realtà mi spingeva a farlo da almeno un anno). E così, quasi per disperazione mi sono convinta. Ed è andata bene".

La concorrente ha portato a casa oltre 150.000 euro, una vera e propria manna dal cielo. "Capisco, la situazione è grave, io magari sono stata più fortunata ma sono vere due cose: che la nostra categoria non ha ottenuto alcun ristoro e che comunque non si può attaccare a testa bassa chi ci governa, a prescindere da chi sia. In altri paesi europei la situazione debitoria è diversa rispetto alla nostra e quindi i cosiddetti ristori è più facile che vengano distribuiti a tutti i settori. L’emergenza sanitaria è senza precedenti e le soluzioni non sono purtroppo dietro l’angolo".

Chiuso il capitolo "Eredità", Martina non ha alcuna intenzione di fermarsi. Soprattutto le sue ambizioni. Ciò premettendo - ha tenuto a precisare la diretta interessata - "non ho mai avuto aspirazioni nel mondo dello spettacolo. Nel mio anonimato ci stavo bene, pure su Instagram non ho il mio nome vero (Aurora sogna, una canzone dei Subsonica che sembra descriva me) e una vita intera in vista non me la sentirei di farla. Tuttavia tanti amici e tanti fan (sembra strano che ne abbia ma se me lo scrivono loro perché non considerarli tali) mi dicono che sarei perfetta per il palco dell’Ariston". Ed ecco servito il desiderio più grande: "È un sogno ovviamente, ma se devo rivelarne uno, il Festival di Sanremo è quello per il quale varrebbe la pena sacrificare l’anonimato. È una settimana circoscritta, ma che settimana!". Guai però pensare di cambiare il futuro. Martina ha ribadito che "la mia vita è la scuola". Insomma, l'ex campionessa non si è montata la testa. Neppure dopo il grande seguito che la sua intelligenza e bellezza hanno portato al programma di Viale Mazzini. Non a casa sui suoi social in tantissimi la definiscono "sexy", "bella" e "speciale". Come dare loro torto.

