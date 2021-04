Harry e William tornano a parlarsi: "Impensabile che non lo faccia". Voci sul prossimo incontro, uno smacco a Meghan?

18 aprile 2021 a

a

a

William e Harry sono tornati a parlarsi. È accaduto durante il tragitto a piedi verso la cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, durante il funerale del principe Filippo. Se nella chiesa i due fratelli, da tempo ai ferri corti, hanno evitato di guardarsi. Lo steso non si può dire fuori. Grazie a Kate Middleton infatti i due si sono avviati a piedi verso il castello e, invece di salire sulle automobili che erano lì a disposizione, si sono avvicinati e hanno iniziato a chiacchierare con loro. Dopo qualche scambio di battute, la moglie di William ha fatto un passo indietro e ha lasciato i due fratelli parlare tra di loro. Un momento inaspettato anche per le tv di tutto il mondo. I due infatti è la prima volta che si sono trovati faccia a faccia dopo un anno.

"Ripresi fianco a fianco". Harry e William si abbassano la mascherina: dopo il funerale, beccati così dalle telecamere | Guarda

L'ultima volta - ricorda Il Corriere della Sera - era stato nell'abbazia di Westminster, alle commemorazioni per il Commonwealth, e la freddezza reciproca era apparsa evidente a tutti. A mettere i bastoni tra le ruote nel loro rapporto Meghan Markle. La consorte di Harry ha infatti deciso di abbandonare il servizio reale e trasferirsi in California. Come non dimenticare poi l'intervista scandalo rilasciata dai duchi di Sussex nel quale si accusava di razzismo l'entourage della Famiglia Reale. Per i più maliziosi sarebbe stata proprio questa a infliggere al duca di Edimburgo un enorme dolore, tanto da portarlo alla morte. Solo indiscrezioni però.

"Cosa ha fatto arrivare al funerale". Meghan Markle, pazzesca indiscrezione sul "nuovo" affronto alla famiglia Reale

Filippo infatti avrebbe compiuto 100 anni tra poco e la sua vita, nonostante il regolamento della Corona, non è stata proprio all'insegna della tranquillità. D'altronde è cosa risaputa che Filippo faceva sempre di testa sua. Intanto, avanza l'ipotesi il Corriere, appare impensabile che il marito di Meghan non torni a luglio per la prevista inaugurazione della statua a Diana. I semi della riconciliazione sono stati gettati, nonostante Meghan.

"Cosa c'era sopra, un chiaro segnale". Il feretro del principe Filippo? Occhio all'indiscrezione di Alessi: ora è tutto chiaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.