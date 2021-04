Amici, fatti fuori? Nessun problema: manovra-De Filippi, come ricicla la coppietta di silurati

19 aprile 2021 a

a

a

Rosa Di Grazia e Daddy formano una coppia nata sotto i riflettori di Amici. La ballerina è stata eliminata al Serale di Canale 5 - condotto come sempre da Maria De Filippi - proprio al termine di un ballottaggio contro il fidanzato: per lei si è trattato di un’esperienza molto provante dal punto di vista emotivo, ma allo stesso tempo ha accettato di buon grado l’eliminazione, sapendo che il suo ragazzo sarebbe invece andato avanti. Ed è tuttora in gioco, motivo per cui i due dovranno attendere ancora un po’ prima di riabbracciarsi all’esterno di Amici.

"Figlia di...". Bertè, il gesto "choc" di fronte a tutti. Il pubblico di Amici allibito e lei: "Si fa così, lo voglio spiegare"

Nel frattempo dal sito specializzato TvBlog.it arrivano indiscrezioni interessanti sul futuro televisivo di questa coppia, che potrebbe passare da un programma di Maria De Filippi all’altro. Sono infatti stati aperti i casting per la prossima edizione di Temptation Island: i requisiti fondamentali è non essere sposati e non avere figli. Per questo si vocifera che Rosa e Deddy potrebbero prendervi parte, dato che sembrano innamoratissimi grazie alla conoscenza avvenuta ad Amici negli scorsi mesi.

"Figlia di...". Bertè, il gesto "choc" di fronte a tutti. Il pubblico di Amici allibito e lei: "Si fa così, lo voglio spiegare"

Per TvBlog.it si tratterebbe di qualcosa di più di una semplice suggestione, anche se non è mai avvenuto che una coppia nata ad Amici si mettesse poi alla prova a Temptation Island: è invece accaduto per quanto riguarda le coppie di Uomini e Donne. Inoltre pare che oltre a Rosa e Deddy potrebbero essere considerati anche Paolo Brosio e la giovane Maria Laura De Vitis, che pure sono a dir poco chiacchierati nei salotti di gossip.

"L'ho infilato". Siparietto bollente ad Amici, De Martino a luci rosse: la De Filippi costretta a fermare tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.