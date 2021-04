Isola dei famosi, Fariba Tehrani accusa Gascoigne: "Mi ha fatto la pipì addosso". Raptus in diretta: "Annusa", sconcerto generale

20 aprile 2021 a

a

a

Rivolta social contro l'Isola dei famosi e Ilary Blasi. La colpa? Il gestaccio di Paul Gascoigne nei confronti di Fariba Tehrami, mamma di Giulia Salemi che sta conquistando a mani basse il titolo di "più odiata" dai naufraghi in Honduras. Non a caso, sono proprio i fan dei "Prelemi", la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e la Salemi, a scagliarsi contro il reality di Canale 5, sebbene la Blasi e Tommaso Zorzi abbiano immediatamente preso le distanze dall'atteggiamento di Gazza.

"Voglio andare a difendermi". Brando Giorgi operato all'occhio, la minaccia: qui viene giù l'Isola dei famosi





Siamo in Palapa, e al momento delle nomination, l'eccentrico ex fuoriclasse di Tottenham, Lazio e Nazionale inglese degli anni 90 prende la foto di Fariba e prima di bruciarla, come da prassi, nel falò, se la porta sul sedere ed esclama "smell down", "annusa". Gesto decisamente volgare che fa sobbalzare la Blasi: "Dai Paul!", mentre l'opinionista Zorzi si dispera: "No, Paul no!". Ma il dado è tratto, e il disastro social ormai combinato, tanto che la brevissima clip, giusto pochi secondi, diventa subito virale.

"Pronta a tornare": Elisa Isoardi, mossa senza precedenti e rivolta dei naufraghi





Ma cos'ha combinato Fariba a Gazza? L'italo-persiana è accusata da ormai tutti i concorrenti dell'Isola di spargere veleno a turno su ciascuno di loro. Valentina Persia l'ha affrontata a muso duro, rifiutandosi addirittura di salutarla. E proprio la comica romana ha svelato come Fariba abbia accusato Gascoigne di averle fatto la pipì vicino, in segno di disprezzo. Un fatto smentito categoricamente dall'ex calciatore, che ha deciso di vendicarsi in Palapa nel modo più eclatante e meno elegante possibile. Resta un fatto: senza Daniela Martani e Brando Giorgi, l'elemento più divisivo dell'Isola, Fariba, è diventato anche l'unica ragion d'essere di questo cast.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.