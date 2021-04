Isola dei famosi, Ilary Blasi contro Ubaldo Lanzo: "Niente parolacce, modera i termini". La rabbia del fidanzato di Vera Gemma

Francesco Fredella 20 aprile 2021 a

Polemiche e scontri all'Isola dei famosi su Canale 5, che non risparmiano Vera Gemma durante l’ultima puntata del reality. Ilary Blasi dà la parola a Jeda, fidanzato di Vera, che si scaglia contro Ubaldo Lanzo. E ne dice di tutti i colori, visto che prende di mira il cromatologo e tutti i naufraghi.

"Sto bene ma sono un po’ inc***ato per quello che ha detto prima Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna, ha dimostrato di essere un egoista, un maleducato ed un cafone. Hanno cercato di far passare Vera per donna che non è, i naufraghi sono tutti lupi travestiti da pecore", dice il ragazzo. La stessa Blasi aveva cercato di placare l'ira di Lanzo contro Vera: "Ubaldo, modera i termini, niente parolacce".

Soltanto pochi minuti prima Ubaldo, il cromatologo dell’Isola, si era scagliato contro Vera. "Tu dici che sei libera, ma perché mi hai messo Fariba contro? Ti ho sentito io! Hai detto: 'Ubaldo è con quel gruppo' (gli avversari, ndr), aggiungendo 'Tanto prima o poi ti voterà!', aveva detto. Vera Gemma finisce in nomination (contro Fariba Tehrani e Miryea Stabile). Potrebbe uscire giovedì e arrivare a Playa Imboscada. Ma intanto Jeda, in una recente intervista, racconta come ha conosciuto Vera. "Sono stato io a farle la corte all’inizio. In pratica l’ho conquistata parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei", dice.

