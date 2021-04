Isola dei Famosi, ritiro per l'incidente all'occhio? Forse no: Elisa Isoardi, strane voci a Mediaset

20 aprile 2021 a

a

a

Elisa Isoardi è stata costretta a lasciare l'Isola dei Famosi in anticipo a causa di un incidente: durante il reality un lapillo rovente le è finito nell'occhio mentre preparava da mangiare. Di qui il ritorno in Italia per ulteriori accertamenti. Pare, però, che si parlasse già tempo della sua uscita dal gioco. "Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l'ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: 'Ha firmato per otto puntate'", scrive Giuseppe Candela su Dagospia.

"Uno schifo". Insulti alla madre, la furia di Giulia Salemi: bordate contro l'Isola dei famosi

Possibile allora che l'incidente e l'infortunio siano stati inventati? Stando a quanto riporta Candela, l'ex naufraga avrebbe davvero avuto problemi visivi "ma non tali da richiedere l'uscita dal gioco". Nonostante questo, sembra che l'Isola abbia rappresentato una buona opportunità per la conduttrice dal punto di vista professionale: "La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti".

"Questa roba è tollerabile?". Tsunami sull'Isola, cosa non è sfuggito nella rissa tra Persia e Fariba: un grosso caso a Mediaset

Tornata in Italia, intanto, l'ex concorrente del reality di Canale 5 ha ripreso il controllo dei suoi social per tranquillizzare i fan: "E' bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un'Elisa inedita". E ancora: "È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita". A corredo un selfie in cui si mostra sorridente seppur con l'occhio bendato.

"Niente parolacce, modera i termini". Ubaldo massacra Vera, il fidanzato sbotta: Ilary non li tiene, caos Isola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.