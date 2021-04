Isola dei Famosi, "le ho dato 2mila euro". Accuse pesantissime contro la Isoardi, cosa svela l'ex naufrago

22 aprile 2021 a

a

a

Nonostante il suo addio all'Isola dei Famosi, Akash Kumar non smette di far discutere. L'ex naufrago del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi non risparmia proprio nessuno. Ospite della puntata del 21 aprile de Il Punto Z di Tommaso Zorzi, il modello ha lanciato pesanti accuse contro gli ex compagni di avventura Awed ed Elisa Isoardi. Fatti che riguardano vicende antecedenti all'esperienza sulla Playa. "Elisa Isoardi e Awed a Milano sono stati i primi a contattarmi. Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba, alla Isoardi ho regalato 2000 euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi".

"Il wurstel non mi piace", "e la patata?". Ubaldo e Ilary Blasi completamente fuori controllo: scandalo su Canale 5

E ancora: "Non ho nulla contro di lei, ma si è rivelata un’Isola di strategie". Per Akash il peggiore sarebbe proprio lo youtuber ancora in gioco: "Ho detto a tutti di nominarmi. Tutti mi dissero, compreso lui, che non l’avrebbero mai fatto, invece poi mi ha nominato. Per questo è un falso". Non è da meno sulla Isoardi: "Non ho niente contro la Isoardi. Ma ti spiego: arriviamo all’isola e tutto a posto tutto bene. Poi vede le telecamere mi fa, noi siamo rafinados se c’è un’altra isola non dobbiamo rimanere lì. Potevo ragionare con la mia testa".

"Pronta a tornare": Elisa Isoardi, mossa senza precedenti e rivolta dei naufraghi

Ma il modello pare essere un fiume in piena: "Non ho apprezzato i comportamenti con Vera, si è fatto influenzare", ha aggiunto sempre su Awed. "Inoltre ci ha provato prima con Miryea, Drusilla e poi con Beatrice, ma con lei non ha possibilità. A me aveva riservato belle parole e consigli, ma poi…è una persona falsa". Poi la parentesi sulla sua personale esperienza. Akash ha infatti declinato l'invito di rimanere su Parasite Island assieme a Fariba e Ubaldo: "Fariba mi toccava tutto, mi veniva male. Se mi avessero mandato con me Beatrice Marchetti sarei rimasto".

Ritiro per l'incidente all'occhio? Forse no: le strane voci su Elisa Isoardi a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.