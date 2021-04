Kate Middleton, la foto del figlio Louis: "Come è possibile?", il dettaglio che lascia senza parole

23 aprile 2021 a

Compie tre anni Louis, il figlio di Kate Middleton e il principe William. Per celebrare i tre anni dalla nascita del terzogenito dei duchi di Cambridge, mamma Kate ha condiviso sui social una dolce foto che ritrae il pargolo su di una bici, A distanza di poche settimane dalla morte all'età di 99 anni di principe Filippo, Kate Middleton ha voluto tirare su l'umore abbattuto della famiglia reale. Il bisnonno Filippo era scomparso lo scorso 9 aprile, in seguito a un peggioramento letale delle sue condizioni di salute. Con la foto del bambino, la coppia ha voluto guardare al futuro con un barlume di speranza.

The Indipendent riporta l'immagine di Louis, il fratellino minore di George e Charlotte. Il terzogenito appare sorridente sulla sua piccola bici, con lo zainetto sulle spalle. Nella didascalia, la spiegazione del tenero scatto: "Scattata all'inizio di questa settimana dalla duchessa prima che partisse per il suo primo giorno di scuola materna, il duca e la duchessa sono lieti di condividere una nuova immagine del principe Louis", in fondo alla descrizione una simpatica emoticon di un palloncino rosso. Non si sono fatti attendere i commenti dei fan, che in poche ore hanno sommerso il post di like e cuoricini.

Immediati anche i commenti dei sudditi della Regina Elisabetta, e non solo: "È bellissimo il principe Louis, incredibile che abbia già tre anni". E ancora: "È un ometto ormai, sembra ieri la sua nascita". Tra gli svariati messaggi c'è anche qualcuno che nota un'interessante dettaglio: "Incredibile, è uguale a mamma Kate Middleton". "Sembrano gemelli, tutto la mamma". E ancora: "Il figlio che assomiglia di più alla duchessa di Cambridge". C'è qualcuno che nota anche qualcos'altro: "Assomiglia anche a George a tre anni". Ci è voluta la frazione di un secondo per far diventare la foto virale. Che dire, tanti cari auguri baby Louis.

