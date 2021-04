Belen Rodriguez, "cifra assolutamente fuori mercato". Soldi, quanto ha incassato per una sola ospitata: terremoto in Rai?

25 aprile 2021 a

Hai capito, Belen Rodriguez? Si torna a parlare della meravigliosa showgirl argentina, ora un poco lontana dai riflettori e dagli impegni televisivi a causa della gravidanza, in stato avanzato: tra pochi mesi infatti nascerà il suo secondo figlio, quello che avrà con Antonino Spinalbese, suo ultimo amore, l'uomo che le ha conquistato il cuore in un battibaleno. Ma in questo caso non si torna a parlare di lei per il bebè o per gli amori. Bensì per una questione di... vil denaro.

L'indiscrezione viene rilanciata da Oggi, nelle indiscrezioni a tutto-gossip firmate da Alberto Dandolo. E sul rotocalco si legge: "Belen Rodriguez è in un momento d'oro sia da un punto di vista umano che professionale. Recentemente è stata ospite a La canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai 1 condotto da Serena Rossi. A Viale Mazzini si sussurra che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato. A quale cifra ammonta? Ah, saperlo...", conclude sornione Oggi. Insomma, l'importo non è noto ma sarebbe da "capogiro". E tutto per una sola ospitata.

E sempre in "tema-Belen", seppur in senso lato, sempre su Oggi si legge un'indiscrezione che riguarda la sorella del suo ex, Adelaide De Martino. "Adelaide De Martino, sorella del piu' famoso Stefano, ha avviato una relazione con l' attore napoletano Emanuele Vicorito, tra i protagonisti di Gomorra - La serie. "E' al settimo cielo" sussurrano ad Oggi persone a lei vicino. E' vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo...", conclude Oggi.

