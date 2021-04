Al Bano Carrisi, bomba su Romina Power: "Non ho permesso che mi distruggesse la vita"

25 aprile 2021 a

“Non vedo l’ora di riabbracciare il mio pubblico”: Al Bano Carrisi si dice pronto a incontrare di nuovo i suoi fan. Come lui stesso ha spiegato in un’intervista al settimanale Di Più Tv, lui e Romina Power saranno impegnati in un tour che partirà il prossimo 5 novembre dalla Polonia e toccherà poi tutte le principali città dell’Europa dell’Est.

A proposito di questi concerti e di una sorta di ritorno alla normalità dopo più di un anno di restrizioni causa Covid, Romina Power ha detto: “E’ emozionante essere abbracciata dal pubblico. Non ci ha mai abbandonato”. La storica coppia tornerà, così, a cantare i suoi cavalli di battaglia, ormai famosi e apprezzati in tutto il mondo, come Felicità, Nostalgia Canaglia e Ci sarà.

“La gente ama vederci assieme, in fondo siamo stati insieme tanti anni. Non ho permesso alla nostra separazione di distruggermi la vita”, ha confessato il cantante di Cellino San Marco, parlando del suo rapporto privato e professionale che lo lega alla Power. Dopo alcuni anni di separazione, infatti, i due sono tornati a lavorare insieme. In una delle ultime puntate di Domenica In, inoltre, Al Bano aveva invitato sia Romina sia la sua attuale compagna Loredana Lecciso a sedersi attorno allo stesso tavolo nel tentativo di fare pace.

