Al Bano Carrisi torna a valanga su Sputnik: "Un ottimo vaccino, perché lo hanno fermato". Accusa all'Europa

Al Bano Carrisi, 78 anni tra poco più di un mese, parla dell'attuale momento del nostro Paese: "“È una nazione in ginocchio in attesa della grazia divina. La pandemia ha dato la mazzata finale, non c’è dubbio. Siamo alle prese con uno ‘tsunami covidiano’… mi piace questa espressione, rende bene l’idea. Ma tutti i problemi nascono dalla politica. Quella vera è morta con Andreotti e Craxi. Prenda l’esempio di Berlusconi prima e di Salvini poi: il leader della Lega è stato mandato a processo per aver fatto semplicemente il proprio lavoro come ministro dell’Interno. Non metto in discussione la magistratura, ma insomma… come si fa?. Non capisco poi perché è stato indagato solo lui. È evidente che le decisioni sugli sbarchi fossero il risultato di un’azione di governo. O tutti o nessuno…", spiega in una intervista al Giornale.

Il cantante parla di immigrazione: "Mi dispiace moltissimo per la povera gente che è costretta a emigrare, sapendo che va incontro alla morte attraversando il Mediterraneo anche con i bambini. D’altronde lì dove vivono, c’è la morte in agguato. E poi io pure sono andato all’estero e so esattamente che cosa significa. Molti di loro vengono in Italia, pensando di trovare l’America e invece incontrano una situazione molto difficile. Però serve un po’ di organizzazione, non parlo di ordine altrimenti mi danno subito del fascista. E io non sono fascista…Io sono apolitico. Nella mia vita ho sempre votato per chi mi ha dato più fiducia, per chi mi sembrava più affidabile”, precisa.

Poi torna a parlare dell'emergenza coronavirus e del piano vaccinale: "Dovremmo prendere spunto da Israele. Netanyahu è stato bravissimo. Ha chiamato l’amministratore delegato della Pfizer, ha messo sul tavolo più soldi e ha risolto il problema. Ora il suo paese è una bolla mentre l’Europa arranca”. E sullo Sputnik russo spiega che, "è un ottimo vaccino. Dietro le scelte europee penso ci siano interessi diversi, ma non so quali possano essere. In ogni caso per l’estate mi auguro che venga vaccinata gran parte della popolazione così potremo finalmente tornare alla vita”, sentenzia Al Bano.

