Alfonso Signorini, la mossa spacca-share che fa godere Mediaset: un tris di vip per il prossimo Gf

Già si parla di Grande Fratello vip. E circolano i primi nomi. C’è la fila di vipponi pronti che vorrebbero essere arruolati da Alfonso Signorini. Ma alle nostre orecchie arriva una voce: la Produzione vorrebbe nel cast la madre di Antonio Zequila. E pare che ci siano stati già i primi contatti. Ma, sempre da voci di corridoio, potrebbe ritornare nella casa anche Zequila (questa volta con la sua adorata mamma, in corsa come concorrente unico). Sarebbe un vero scoop rivedere Zequila e sua madre.

E se arrivasse pure Adriano Pappalardo? Potrebbe, finalmente, a distanza di anni chiudersi il cerchio dopo la prima telerissa (avvenuta a Domenica in) quando i due si scontrarono dicendosene di tutti i colori. Acqua passata. Il Grande Fratello vip, che ha fatto ricongiungere famiglie e ha fatto ritrovare amori, potrebbe far ritrovate uno spiraglio di luce in una vicenda che tutti conoscono.

E poi spuntano altri nomi: Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso (secondo i beninformati le trattative sarebbero già iniziate). Secondo il settimanale Oggi la produzione del Grande Fratello vip vorrebbe altre tre donne: Loredana Lecciso, Sandra Milo, Raffaella Fico. Per la verità su Loredana Lecciso c’erano già state alcune trattative lo scorso anno, ma non sono andate a buon fine. E se la compagna di Al Bano arrivasse a Cinecittà come opinionista? Qualcuno sogna di vederla su quella poltrona insieme a Malgioglio. Sarebbe un vero toccasana per il reality, che nell’ultima edizione (la più lunga di sempre) ha vinto ogni record. Battendo per sei mesi la concorrenza.

