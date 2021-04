Diletta Leotta, indiscrezioni: "Perché ha scaricato Can Yaman. E quando la ha invitata a casa...", che umiliazione per il turco

25 aprile 2021 a

a

a

Lei nega a Valerio Staffelli, mentre le danno il tapiro nega, minimizza, dice altro sulla fine della sua storia con Can Yaman, ma non la conta e non la canta giusta. La canzone è un'altra. «La festa appena cominciata... è già finita», cantava Sergio Endrigo. «Perché qui la "festa" appena iniziata e già finita è quella della storia tra la sensuale Diletta Leotta e quel manzottone di attore turco che è Can Yaman», mi rivela Massimo Murianni, giornalista che sa di scena e di retroscena. Secondo le indiscrezioni, pare che sia stata lei a mettere fine alla festa, e mandare tutti a casa senza gran finale.

"Diletta Leotta? Era una storia...". Scardina, che bordata alla ex: il sospetto che gela la Toffanin

Pare che Diletta non sia andata oltre l'attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia. Si chiude così, per il più semplice e inattaccabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall'inizio. «Non le è partita la testa», mi dicono a Roma. In ogni caso, che sia storia o romanzo, ora c'è da scrivere l'ultimo capitolo, quello più doloroso che racconta la fine. Can Yaman, l'uomo più desiderato delle serie tv, l'attore inseguito dalle fan, assediato anche durante il lockdown a rischio di infrangere divieti... Lui, esemplare di maschio forte e virile, ma dal cuore tenero, insomma l'uomo perfetto, sarebbe stato rimbalzato dalla nostra Diletta Leotta, la conduttrice sportiva che quando è a bordo campo allo stadio attira più cori di un gol.

"Ma io sono sposato". La Leotta mette nei guai Staffelli: clamoroso a Striscia, cosa vede la moglie su Canale 5

Si racconta, nell'ultimo capitolo della loro storia, che Can abbia invitato Diletta in Turchia, per farla conoscere ai suoi amici e parenti. Impazzito d'amore, pare che avesse affittato uno yacht per portarla in crociera sul Bosforo. Si entra di prepotenza nel mondo incantato e seducente delle Mille e una notte... Ma niente, Diletta, forse in un primo momento tentata (ricordiamo che l'attore protagonista di Daydreamer ha le sue carte da giocare in fatto di seduzione), all'ultimo momento ha detto «no grazie», ed è rimasta a casa. Yaman si sarebbe così ritrovato a giustificare l'assenza della donna con scuse vecchie e poco credibili, inventando impegni di lavoro che avrebbero trattenuto Diletta in Italia. Anche il lavoro insieme è finito: dicono, che Can e Diletta avessero in programma anche una fiction da fare insieme, prodotta dal grande Pietro Valsecchi. Sarebbe stato perfetto per lanciare la Leotta come attrice, l'aspetto non le manca, sulle doti recitative non sappiamo, ma l'accoppiata avrebbe fatto molto rumore, decisamente. Progetto sfumato, sciolto come si è sciolta l'attrazione di Diletta per Can Yaman? Staremo a vedere.

di Roberto Alessi

(tratto da Alta Portineria, la rubrica su Libero)

Video su questo argomento Can Yaman, Diletta Leotta ne fa fuori un altro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.