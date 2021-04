Diletta Leotta, "avvistata in un hotel a Roma": notte bollente con un pezzo grosso, "tradito" Can Yaman?

26 aprile 2021 a

a

a

E’ già finita con l’attore turco Can Yaman? Diletta Leotta lo avrebbe scaricato per iniziare una nuova storia con qualcun altro. L’indiscrezione arriva da Dagospia, secondo il quale la popolare inviata di Dazn sarebbe stata avvistata in un noto hotel della Capitale insieme a Ryan Friedkin, vice presidente della Roma. Tuttavia non ci sono, per ora, né foto né video di questo fantomatico incontro.

"Ecco perché lo ha scaricato. E quando la ha invitata a casa...". Diletta Leotta, indiscreto: che umiliazione per il turco

La vicenda, però, ha già appassionato i social, tanto che in poco tempo l’hashtag #Leotta è subito salito in cima alle tendenze. Intanto, si parla anche della presunta fine della relazione con Can. Una storia importante: si vociferava che lui le avesse regalato anche un prezioso anello. L’indiscrezione uscita oggi, però, metterebbe un punto al loro rapporto.

"Ma io sono sposato". La Leotta mette nei guai Staffelli: clamoroso a Striscia, cosa vede la moglie su Canale 5

L’attore e l’inviata sportiva, così come Friedkin, non hanno né confermato né smentito la notizia. Il vice presidente della Roma, tra l’altro, pare sia molto riservato e non proprio un tipo da gossip. Di lui, infatti, si sa pochissimo e sembra difficile si faccia trascinare in questo vortice di pettegolezzi. Nel tempo, comunque, sono stati tanti i flirt attribuiti alla Leotta. Come, per esempio, quello con l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. A tal proposito Diletta ha sempre smentito: "Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”.

Video su questo argomento Can Yaman, Diletta Leotta ne fa fuori un altro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.