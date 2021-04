Uomini e Donne, ricordate Patrizio Faggioli? Scippatore in vicolo, dalla De Filippi al carcere: come si è ridotto

27 aprile 2021 a

Patrizio Faggioli è noto per aver frequentato per un breve periodo lo studio di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. L’ex cavaliere era stato molto chiacchierato all’epoca, dato che aveva frequentato Soraya: era novembre 2014 quando i due decisero di abbandonare il programma insieme, ma molte furono le perplessità espresse dai presenti in studio su tale coppia. A distanza di anni Faggioli è invece finito al centro delle cronache per un brutto episodio.

L’ex cavaliere è infatti stato arrestato con l’accusa di scippo ai danni di una donna, come svelato da La Stampa: “Ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo - si legge - e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. L’arresto, a circa due anni dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia”.

Non è la prima volta che un ex cavaliere di Uomini e Donne si trova nei guai con la legge, finendo al centro di un caso mediatico. Prima di Faggioli era toccato ad Alessio Lo Passo, che era finito in carcere con l’accusa di estorsione ai danni di un chirurgo plastico. Una condanna di tre anni in via definitiva, ormai scontata: Lo Passo adesso fa il modello e ha anche aperto un negozio di abbigliamento per uomini.

