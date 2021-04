Fabrizio Corona, in una canzone il commovente omaggio a papà Vittorio

Fabrizio Corona 28 aprile 2021 a

Forse in carcere, durante uno dei momenti più difficili. Forse perché non ha mai perso la forza e la speranza, forse perché - in fondo - a suo padre Vittorio ha sempre rivolto un pensiero. Così, Fabrizio Corona omaggia con una canzone il grande giornalista scomparso nel 2007 a 60 anni. "Papà Vittorio, aiutami tu", è il testo del brano. La canzone nasce da una lettera che in carcere Fabrizio scrive a suo padre, un contatto che parte dal cuore del re dei paparazzi ed arriva dritto nell'immensità. Corona si commuove, ricorda suo padre e decide di incidere un pezzo. Nel videoclip, che è stato pubblicato su YouTube, ci sono anche alcune foto inedite di Fabrizio con suo padre.

La canzone, però, viene incisa dal cantante Pierluigi Chiarelli. “Fabrizio ha deciso di scrivere la canzone dopo la scomparsa di suo padre che lo ha molto turbato. Il titolo della canzone è Papà Vittorio aiutami tu, titolo che Corona ha cambiato ben tre volte, anche poco prima di tornare in carcere", racconta Chiarelli. "A questa canzone partecipato diversi artisti lucchesi e noti nella musica come Federico Pedichini, noto compositore e fonico dal grande estro che ha seguito ogni parte di arrangiamento e melodia compreso il mix e mastering. Al basso, con un’ampia esperienza nei vari festival, Maurizio Mazzanti. Alla chitarra classica e elettrica il giovane musicista e promessa di Lucca Emanuele Volpi, insegnante privato e studente del Boccherini”.

Chiarelli a iniziato a cantare a 11 anni e non ha più smesso. Studio e determinazione per migliorare nel corso del tempo, Chiarelli partecipa a vari concorsi regionali e nazionali. Ottiene il terzo posto al Festival di Saint Vincent, l'undicesimo ai casting di X Factor. Si classifica al secondo posto al Festival del Tirreno. Ora, dopo aver incisa una canzone che omaggia Vittorio Corona, inizia un nuovo percorso artistico.

