Fabrizio Corona, il drammatico sfogo della madre: "Penoso e difficile", cosa significa avere un figlio come lui

“Avere un figlio come Fabrizio Corona è penoso e difficile”: Gabriella Privitera si è sfogata così in un'intervista a Chi. Da qualche giorno l'ex re dei paparazzi è stato scarcerato. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha concesso i domiciliari per permettergli di curarsi a casa. Il suo ritorno ha rappresentato una grande gioia per mamma Gabriella e per i suoi fratelli, che lo aspettavano a braccia aperte. La donna, però, ha ammesso di essersi abituata al clima difficile.

Sono ben 15 anni, infatti, che si va avanti ad avvocati e sentenze. Sul nipote Carlos Maria, poi, la Privitera ha raccontato che è stato con lei per tanti anni, mentre ora si trova in Croazia con la famiglia di Nina Moric, ex di Fabrizio. I rapporti, però, non sono affatto facili in questo momento. La madre di Corona, comunque, ha voluto precisare di essersi sempre presa cura di tutti i suoi figli. E che in ogni caso non rinuncerebbe mai a Fabrizio, che ha una grande bontà d'animo. La signora, poi, ha rivelato di sentirsi un po' in colpa per tutto quello che gli è successo. A suo dire, lei e il marito l'avrebbero amato troppo, senza essere mai in grado di dirgli di no.

La signora Privitera ha ricordato anche il momento in cui il figlio è tornato a casa. Un momento di grande commozione. Adesso, inoltre, sembra che le cose stiano andando meglio per l'ex fotografo dei vip. Ma Gabriella non può non dimenticare la scena del figlio portato in galera. Quando venne prelevato dalle forze dell'ordine, infatti, Corona si tagliò in corrispondenza dei polsi, postando il tutto sui social in segno di protesta. Infine, la signora ha ribadito che il figlio è ammalato da 15 anni e che non bisognerebbe fare moralismo su di lui.

