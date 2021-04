Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e l'amante. La voce sulla "donna matura", uno sfogo durissimo

Francesco Fredella 28 aprile 2021 a

Tutto il contrario di tutto. E sui social si torna a parlare di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, entrambi si sono conosciuti e innamorati durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

“Ormai mi sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa, c’è sempre un modo per essere attaccati”, racconta Rosalinda. Ci sono stati, nei giorni scorsi, numerosi attacchi. Soprattutto dietro falsi profili. “Comunque tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo (le fake news, ndr)". Rosalinda ha proseguito nel suo sfogo, facendo notare che i denigratori che hanno account fasulli non hanno il coraggio di “dirle in faccia le cose”, continua. E poi sgancia la bomba: "La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’, loro sanno tutto”.

Poi Zenga torna a parlare. E mette le cose in chiaro una volta per sempre sulla faccenda: “Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere…”. Sfuma anche l'ipotesi Temptation island per la coppia Zenga - Rosalinda. Nessun approdo sull'isola delle tentazioni, come aveva detto - tra l'altro - Zenga qualche settimana fa a RTL102.5 News.

