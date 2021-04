Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, "no" a Mediaset: "Non ci andremo". La "proposta" rifiutata

Francesco Fredella 07 aprile 2021 a

Adesso fanno sul serio. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono al settimo cielo. "Siamo fidanzati in casa", dice Rosalinda (che durante il Grande Fratello vip ha praticamente cambiato pelle) dopo aver conosciuto da poco la famiglia di Andrea Zenga. "Sono stata accolta benissimo", svela in collegamento con RTL102.5 News. I due, ancora una volta, smentiscono la partecipazione a Temptation island. "Non andrei. Sono gelosissima", racconta. "Anche io - dice Zenga jr - non andrei mai e poi mai. Per una volta che ho trovato la donna giusta...", continua.

Adesso, però, c'è gli occhi dei fan del Grande Fratello vip sono puntati su questi due ragazzi super innamorati. Zenga poi chiarisce anche la faccenda legata a Mario, che era circolata sui vari siti. "Tutti hanno pensato che si trattasse di un autore. Errore", racconta l'ex gieffino vip. "Si trattava solo di Mario Ermito a cui avevo detto che mi piaceva Rosalinda. Tutto qui".

Un bel momento per Andrea, che grazie al Grande Fratello vip ha ritrovato suo padre Walter. "Adesso ci sentiamo sempre. Ieri l' ho chiamato, lui lo fa spesso. Il Grande Fratello è stato terapeutico", conclude. Ed anche per Rosalinda sembra essere cambiato tutto. Ora anche i rapporti con Dayane Mello sono più rilassati.

