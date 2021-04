Diletta Leotta, clamoroso autogol: "Giornalismo spazzatura, non sono una mangiauomini". Il giorno dopo lo sfogo, questa foto-terremoto

28 aprile 2021 a

Clamoroso autogol per Diletta Leotta. Ieri, martedì 27 aprile, il duro sfogo sui social, piovuto su Instagram, dopo i gossip che la hanno colpita negli ultimi giorni. Nel dettaglio, l'ultimo riguardava un presunto flirt col figlio del presidente della Roma, Ryan Friedkin. La conduttrice Dazn, stizzita, ha tuonato: Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre".

E ancora, ha aggiunto: "Leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell'altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno". Pacifico, onesto. Anzi, corretto.

Però, di clamoroso c'è che proprio il giorno dopo, il settimanale Oggi ha pubblicato le foto del bacio tra la Leotta e Friedkin junior. Un clamoroso scoop, insomma, reso ancor più clamoroso dal fatto che la Leotta solo poche ore prima si era sfogata per i rumors che la riguardavano, riferendosi con assoluta probabilità proprio alle indiscrezioni sull'ultimo flirt col figlio del proprietario del club giallorosso. Sul sito del rotocalco, si legge: "Sul numero di Oggi in edicola, le foto esclusive che documentano per la prima volta la storia d’amore tra Diletta Leotta e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin, di cui tanto si parla in questi giorni. Oggi dimostra come la love story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia", rimarcano. Insomma, non una bellissima giornata per Diletta Leotta...

