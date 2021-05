Isola dei famosi, Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi: "Per il buco del c**o". La situazione degenera, Ilary Blasi senza parole

03 maggio 2021 a

a

a

L'Isola dei famosi perde un altro pezzo. Gilles Rocca aveva chiesto di essere eliminato per poter tornare in Italia e riabbracciare la fidanzata e il pubblico l'ha accontentato, nonostante negli ultimi minuti della diretta dall'Honduras il vincitore di Ballando con le stelle sembrava ci stesse ripensando.

Beatrice Marchetti, via il bikini davanti alle telecamere. Cameraman impazzito all'Isola dei famosi, scena piccantissima

In precedenza, durissimo scontro con Tommaso Zorzi, l'opinionista di Ilary Blasi che ha sempre dimostrato plateale insofferenza verso le frasi fatte e i sentimenti ostentati di Rocca. Già nella scorsa puntata il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip aveva criticato i naufraghi che avevano nominato Rocca negando però di essersi messi d'accordo. "Tommaso, scusami - interviene lo stesso Rocca difendendo i colleghi di Palapa -, ma se al Grande Fratello avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?". "Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello?", replica con evidente stizza l'influencer e novello presentatore milanese. "Tu quello hai fatto, non posso parlare di followers", è la punzecchiatura velenosa di Gilles.

"Ricordate la patata?". Roberto Alessi, una piccantissima indiscrezione su Ilary Blasi: clamoroso all'Isola, "che dice Totti"



La situazione degenera. "Perché tu che hai fatto? Per favore", prosegue Zorzi. "I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi", si difende l'attore romano, a cui Zorzi ribatte sbeffeggiandolo: "Sì, vabbè, il nuovo George Clooney". Ormai siamo andati sul personale: "Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c***o che mi sono fatto da solo". Parole forti che fanno sussultare la Blasi e le altre opinioniste in studio, Elettra Lamborghini (anche lei particolarmente caustica nei confronti del naufrago) e Iva Zanicchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.